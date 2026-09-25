Onda presenta el cartel taurino de la Fira 2026 con Partido de Resina, Sobral, La Quinta y Santiago Domecq

El Ayuntamiento de Onda ha presentado el cartel taurino de la Fira d’Onda 2026, una programación que reunirá durante las fiestas de octubre a cuatro ganaderías: Partido de Resina, Sobral, La Quinta y Santiago Domecq.

Uno de los principales protagonistas será el astado de la ganadería Partido de Resina, elegido como Bou de la Fira 2026 y previsto para el primer sábado de fiestas. Junto a él, el Ayuntamiento ha anunciado un segundo toro cerril de la ganadería Sobral.

La programación taurina también contará con dos encierros de seis toros cada uno. El primero tendrá lugar el jueves 22 de octubre y correrá a cargo de la ganadería La Quinta. El segundo encierro se celebrará el sábado 24 de octubre con toros de Santiago Domecq.

Una de las principales novedades de la edición de 2026 será la incorporación de nuevas talanqueras que permitirán completar la protección de todo el recorrido de los encierros durante la semana de la Fira d´Onda, que ha sido declarada como Fiesta de Interés Turístico Autonómico, un reconocimiento que supone un impulso para continuar trabajando en la promoción y conservación de estas celebraciones.

Como parte de esta apuesta por la tradición taurina, el Ayuntamiento ha invitado además a vecinos y aficionados a visitar este fin de semana la nueva exposición de los Toriles Municipales, un espacio destinado a acercar la cultura y la tradición del bou al carrer a vecinos y visitantes.