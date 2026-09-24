Luis Madrid, director de Agora Lledó, protagonista de la portada del número 10 de EDYC sobre educación y cultura

El Casino Antiguo acogió anoche la presentación del número 10 de EDYC, protagonizado en su portada por Luis Madrid, director de Agora Lledó, en un encuentro que reunió a cerca de un centenar de personas vinculadas al mundo de la cultura y la educación.

Luis Madrid, acompañado de un nutrido grupo del centro, fue uno de los protagonistas de una velada que congregó a artistas, creadores y profesionales de la cultura, en torno a una nueva edición de EDYC que alcanza así su décimo número.

Durante el acto, Luis Madrid abordó la situación actual de la educación, tomando como punto de partida el Informe PISA. En su intervención, compartió su visión sobre los resultados del informe y reflexionó sobre el estado de la educación en la actualidad, así como sobre algunos de los principales retos a los que se enfrenta el sistema educativo.

La intervención de Madrid fue uno de los momentos destacados de una presentación que convirtió al Casino Antiguo en punto de encuentro del tejido cultural. Cerca de 100 personas acompañaron la presentación, con una notable presencia de artistas y representantes de distintos ámbitos de la cultura. Pintores como Luis Bolumar, Alejandra De la Torre, María Griñó, Mari Carmen López Olivares, Ana Parejo, Víctor Vázquez y otros no quisieron perderse el evento.

Con su número 10, EDYC continúa consolidando una trayectoria vinculada a la cultura, el arte y la reflexión, y celebra este nuevo hito rodeada de una amplia representación de la comunidad cultural.

La presentación concluyó en un ambiente de encuentro y celebración, con EDYC como punto de conexión entre artistas, profesionales y personas vinculadas a la cultura.