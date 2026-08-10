Almassora activa medidas preventivas ante el episodio de altas temperaturas, lluvias y tormentas

El Ayuntamiento de Almassora ha activado medidas preventivas ante la situación meteorológica adversa y los avisos por altas temperaturas, lluvias y tormentas previstos para los próximos días.

Entre las primeras medidas adoptadas se encuentra la suspensión de la clase de yoga con silla prevista para esta tarde en el Espai Cultural Benafelí. Además, el consistorio ha ordenado el cierre preventivo de la Rambla de la Viuda, la subida a Santa Quitèria y el paso de la Cosa. Estos accesos permanecerán cerrados hasta que finalice la situación de alerta y las condiciones permitan su reapertura con garantías.

El Ayuntamiento también ha reforzado las labores de limpieza y supervisión de imbornales y acequias para facilitar la evacuación del agua en caso de precipitaciones intensas. Asimismo, se recomienda a los vecinos evitar estacionar sus vehículos en zonas susceptibles de inundación.

En el caso de los establecimientos hosteleros, el consistorio ha trasladado la necesidad de extremar las precauciones en terrazas y asegurar correctamente toldos y mobiliario ante la posibilidad de que se registren fuertes rachas de viento.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a la población extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios durante los episodios meteorológicos más adversos y mantenerse informada sobre la evolución de la situación a través de los canales oficiales.

Eclipse solar

Durante la reunión del Cecopal también se ha activado el Plan Territorial Municipal de Emergencias (PTME) y se ha preparado un dispositivo especial de seguridad con motivo del eclipse solar total previsto para el próximo 12 de agosto.

El Ayuntamiento de Almassora ha diseñado una programación especial para seguir este fenómeno astronómico y ha habilitado una zona de observación en la playa, concretamente en el área de Roser del Mar.

El dispositivo pretende garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de las actividades previstas durante una jornada que congregará a vecinos y visitantes en distintos puntos del municipio.