El Ayuntamiento de Burriana presenta la imagen del futuro Museo Cardenal Tarancón

El salón de plenos del Ayuntamiento de Burriana ha acogido la presentación de la imagen y el logotipo corporativo del futuro Museo Cardenal Tarancón, un espacio que pretende poner en valor la figura de uno de los personajes más ilustres y relevantes de la historia reciente de la capital de la Plana Baixa.

La nueva identidad visual toma como referencia algunos de los elementos más reconocibles de la figura del cardenal, como su firma y el escudo cardenalicio. El diseño mantiene su apellido manuscrito y concede especial protagonismo a la característica «T» de la firma de Tarancón.

La propuesta también incorpora una versión modernizada y simplificada de la cruz presente en el escudo, adaptada a las necesidades de una identidad gráfica contemporánea pero manteniendo su significado religioso y su vinculación con la trayectoria eclesiástica del cardenal. La imagen pretende reflejar así su relevancia como representante de la Iglesia y como presidente de la Conferencia Episcopal Española entre 1971 y 1981, una etapa especialmente trascendental en la historia de España en la que sus decisiones y homilías contribuyeron a proyectar también su dimensión humana.

El Ayuntamiento de Burriana ha concluido recientemente la redacción del proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación del inmueble que acogerá el museo. El consistorio ha reservado una partida de 260.000 euros en los presupuestos municipales para hacer posible la actuación.

El proyecto contempla una inversión de 190.066,80 euros de presupuesto de ejecución para la adecuación integral de los 315 metros cuadrados construidos que estarán destinados a uso museístico y a servicios complementarios.

Las actuaciones previstas permitirán modernizar las diferentes salas mediante soluciones de alta eficiencia energética, además de garantizar la accesibilidad universal. El museo contará con una entrada independiente desde el Racó de l'Abadia.

El nuevo espacio permitirá reunir y exhibir parte del legado personal del cardenal Tarancón, cedido por su familia. Entre las piezas que formarán parte de la colección destacan objetos de gran valor histórico y sentimental, como su anillo episcopal de marfil, el báculo, la homilía pronunciada con motivo de la coronación del rey Juan Carlos I, un rosario de Juan Pablo II o la máquina de escribir utilizada por el propio cardenal.

La creación del Museo Cardenal Tarancón se enmarca en la estrategia municipal 'Ciudad de Museos', con la que el Ayuntamiento pretende reforzar el atractivo cultural y patrimonial de Burriana y crear una red estable destinada a la conservación, gestión y divulgación de su patrimonio.

Museo de la Naranja

El consistorio ha logrado desbloquear junto a la Generalitat Valenciana la situación administrativa del Museo de la Naranja, que permanece cerrado desde hace 14 años. El Ayuntamiento asumirá su gestión directa con el objetivo de garantizar su reapertura.

A estas iniciativas se suman las subvenciones anuales destinadas a la rehabilitación de fachadas modernistas, una línea de actuación con la que el gobierno municipal busca preservar el patrimonio arquitectónico de la ciudad.