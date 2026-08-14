Las danzas de Peñíscola recaudan fondos para su futuro museo

La agrupación de la Dansa Batalla de Moros i Cristians y el Grup Cultural de Danses han puesto a la venta cuatro pulseras para recaudar fondos destinados a la confección y adquisición de piezas para el futuro museo de las danzas tradicionales de Peñíscola. Los accesorios se venden en packs de cuatro unidades por cinco euros en distintos puntos de la localidad.

Las pulseras están inspiradas en el manto de la Virgen de la Ermitana, patrona de Peñíscola, y llevan cuatro mensajes vinculados a la tradición festiva: "L’herència que es balla", "Al combate, a la victoria", "Som poble, som dansa" y "Mañana será otro día".

La iniciativa pretende implicar a la ciudadanía en la creación del nuevo espacio expositivo, que está previsto que abra sus puertas el próximo año y estará dedicado a las danzas que se ofrecen a la patrona durante las fiestas de septiembre.

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ha agradecido la iniciativa de ambas entidades y ha destacado su contribución a la puesta en marcha del proyecto museístico.

Las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Ermitana se celebrarán este septiembre y serán, por primera vez, Bien de Interés Cultural. La Dansa Batalla de Moros i Cristians y el Grup Cultural de Danses ejercerán además como mantenedoras de los festejos, representadas por sus presidentes, Juan Llaudis y Jesús Bayarri.