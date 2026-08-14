El Ayuntamiento de Vila-real reclama el expediente que sustenta el traslado del Punto de Encuentro Familiar Judicial a Onda

La petición se produce después de que el consistorio conociera la resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el pasado 29 de julio, la nueva configuración del servicio para la provincia de Castellón durante el periodo 2026-2028, que contempla el cambio de ubicación del PEF que hasta ahora se prestaba en Vila-real.

El Ayuntamiento considera que la decisión afecta directamente a las familias y a los niños, niñas y adolescentes usuarios de este recurso, especialmente relevante por estar vinculado al cumplimiento de resoluciones judiciales y a la protección de menores.

El consistorio reclama conocer los fundamentos y criterios que han llevado a la Generalitat a modificar la ubicación del servicio, así como las consecuencias previstas de esta decisión. En particular, señala que no ha tenido conocimiento previo de las razones que han motivado el cambio y que no consta que se haya producido una comunicación, consulta o interlocución institucional previa con el Ayuntamiento de Vila-real.

La Administración local considera necesario disponer del expediente completo para analizar la decisión con rigor y valorar, en su caso, las actuaciones que legalmente correspondan para defender los intereses del Ayuntamiento y de la ciudadanía afectada.

La solicitud se plantea además teniendo en cuenta los plazos legales para una eventual formulación del requerimiento previo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Por este motivo, el Ayuntamiento ha reclamado que el acceso al expediente y su copia se faciliten con carácter urgente.

El equipo de gobierno considera que cualquier modificación en la prestación del Punto de Encuentro Familiar Judicial debe atender a criterios objetivos relacionados con la seguridad de las personas usuarias, la proximidad y accesibilidad del recurso, la calidad del servicio y el interés superior de los menores.

El Ayuntamiento de Vila-real mantiene así abierta la posibilidad de adoptar nuevas medidas una vez analizado el expediente administrativo y conocidos los argumentos que han sustentado el traslado del servicio a Onda.