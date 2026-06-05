Localizado el autor de los daños en una parcela privada tras abandonar el lugar del accidente

Agentes de la Policía Local de Nules han localizado al autor de los daños perpetrados en una parcela privada que había abandonado el lugar sin dar parte a las autoridades policiales.

Los hechos ocurrieron cuando en la madrugada del pasado domingo, sobre las 03:00 horas, se produjo un accidente en el Camino La Serratella de la playa de Nules cuando el conductor de un vehículo que circulaba en sentido Castellón, por motivos que se desconocen, perdió el control, chocando frontalmente contra el vallado perimetral de una parcela privada produciendo daños de consideración.

Posteriormente, el conductor solicitó una grúa para retirar el vehículo de la vía, abandonando el lugar sin dar traslado del mismo a las autoridades policiales ni facilitar sus datos al titular de la parcela afectada. En las siguientes horas y tras la investigación correspondiente para tratar de identificar al responsable de los daños, la Policía Local de Nules pudo dar con éste, tratándose de un vecino de una población próxima.

Finalmente, tras realizar el correspondiente parte amistoso de accidente entre las partes afectadas, se propuso al conductor del vehículo para sanción.