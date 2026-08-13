Onda pone en marcha una nueva edición de Escola Oberta para facilitar la conciliación de las familias

El Ayuntamiento de Onda ha puesto en marcha una nueva edición de Escola Oberta para el próximo curso, un servicio municipal dirigido a escolares desde P3 hasta 6º de Primaria que tiene como objetivo facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de las familias ondenses.

El programa combina la atención y acogida de los menores con una propuesta de ocio educativo y saludable, adaptada a las diferentes edades. Tanto el servicio de mañana como el de tarde incluyen, respectivamente, desayuno o merienda saludable, además de actividades lúdicas y educativas.

Escola Oberta volverá a contar con dos modalidades para adaptarse a las necesidades de las familias. El servicio ‘Matinera’ estará disponible en todos los centros educativos de Onda durante la hora y media previa al inicio de las clases e incluirá desayuno.

Por su parte, el servicio ‘Vespertina’ ofrecerá atención durante las dos horas posteriores a la finalización del horario lectivo, con dos zonas de referencia. La zona A tendrá como centro el CEIP Pius XII, mientras que la zona B se centralizará en el CEIP Miralcamp. Además la empresa responsable se encargará del traslado de los escolares hasta el centro correspondiente, de manera que puedan utilizar esta modalidad con independencia del colegio en el que estén matriculados.

Las familias podrán formalizar la matrícula en cualquier momento del curso escolar, adaptando así la utilización del servicio a las necesidades que puedan surgir durante el año.

La inscripción puede realizarse de forma telemática, mediante certificado digital, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento en , o presencialmente en el Servicio de Atención y Tramitación (SAT).

El periodo ordinario de Escola Oberta comprenderá los meses de octubre a mayo. Durante este tiempo, las familias podrán contratar los servicios por meses completos o utilizar días sueltos. Además, el Ayuntamiento mantendrá un periodo extraordinario mensual durante septiembre y junio, tanto para ‘Matinera’ como para ‘Vespertina’.

El precio del servicio se mantiene en 30 euros mensuales por usuario para ‘Matinera’, con desayuno incluido, y otros 30 euros al mes para ‘Vespertina’, que incluye merienda.

Las familias que no necesiten utilizar el servicio durante todo el mes podrán recurrir, durante el periodo ordinario, a la modalidad de días sueltos, con un coste de 2,50 euros por día y usuario.

Escola Oberta contempla bonificaciones para el segundo hermano, así como descuentos dirigidos a familias monoparentales, numerosas, de acogida o educadoras, con el objetivo de favorecer el acceso al programa y adaptarlo a las distintas realidades familiares.