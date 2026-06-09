L’Estany Fest refuerza su papel como festival referente de la Playa de Nules en su octava edición

L’Estany Fest regresará este verano a la Playa de Nules con una nueva edición que consolida a este evento como una de las principales citas musicales y de ocio de la comarca de la Plana Baixa. El festival celebrará su octava edición el próximo 18 de julio con una programación renovada que incluirá música en directo, gastronomía y actividades para disfrutar junto al mar.

La Terraza de l’Estany acogerá, a partir de las 19.00 horas, las actuaciones de Río Esencia y del tributo a Estopa “Cacho a Cacho”, además de una sesión especial de DJ que se prolongará hasta la madrugada. Como principal novedad, esta edición incorporará una zona de Food Truck gestionada por Los Arcos Tapeo & Burguers y una programación de tardeo que ampliará la oferta de ocio para los asistentes.

Programación especial para San Juan

Además, el Ayuntamiento de Nules ha preparado una jornada especial para celebrar San Juan en la zona marítima del municipio. El próximo 24 de junio, la Terraza de l’Estany contará con un parque infantil en horario de mañana y tarde, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

La programación continuará por la tarde con una sesión de tardeo amenizada por la actuación musical de Patxi Ojana, una propuesta dirigida a vecinos y visitantes que quieran disfrutar del ambiente festivo junto al mar.