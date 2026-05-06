Vila-real impulsa una campaña innovadora con inteligencia artificial para mejorar el reciclaje de vidrio

El Ayuntamiento de Vila-real, en colaboración con Ecovidrio, ha puesto en marcha una nueva campaña para mejorar la recogida selectiva de envases de vidrio en la ciudad, con el objetivo de avanzar hacia un modelo más sostenible y responsable. La iniciativa destaca por incorporar herramientas de inteligencia artificial y analítica de datos que permitirán identificar las zonas con mayor potencial de mejora y actuar de manera más eficiente.

La campaña se desarrollará en ocho secciones censales de la ciudad, abarcando cerca de 6.000 domicilios y alrededor de 15.000 vecinos y vecinas. Entre las principales medidas, se contempla el refuerzo de la red de contenedores verdes con nuevas instalaciones, así como una acción informativa puerta a puerta. Un equipo de educadores ambientales recorrerá los barrios seleccionados para explicar cómo reciclar correctamente, resolver dudas y distribuir materiales que faciliten la separación del vidrio en los hogares.

Esta iniciativa también responde a los objetivos establecidos por la normativa europea, que fija que el 60% de los residuos municipales deberán reciclarse en 2030.

En las próximas semanas, la campaña se centrará en la sensibilización ciudadana, con la distribución de materiales informativos, bolsas de rafia para la recogida doméstica del vidrio y cartelería en edificios.

Desde Ecovidrio se ha recordado que el reciclaje de vidrio contribuye al ahorro de materias primas, reduce la cantidad de residuos en vertederos y disminuye el consumo energético y las emisiones de CO₂. Como ejemplo, reciclar diez envases de vidrio puede suponer un ahorro energético equivalente a cargar un teléfono móvil durante casi un año.