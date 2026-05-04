El Ayuntamiento de Burriana impulsa la última fase del Gran Colector con una inversión de 850.000 euros

El Ayuntamiento de Burriana llevará al próximo pleno una modificación de crédito de 850.000 euros para licitar la cuarta y última fase del Gran Colector, una infraestructura clave para prevenir inundaciones y mejorar la red de evacuación de aguas pluviales.

Este tramo final, con un plazo de ejecución estimado de siete meses, contempla la conexión de tuberías de gran diámetro desde la rotonda de la piscina cubierta hasta el Camí Fondo, además de la apertura de ramales hacia el Escorredor y la plaza de la Generalitat Valenciana. La actuación permitirá actuar en uno de los sectores con mayor riesgo de inundación, reforzando la capacidad de respuesta ante episodios de lluvias intensas.

El proyecto incluye también la construcción de una arqueta de grandes dimensiones en la carretera del Puerto, así como nuevos colectores en la avenida Jaime Chicharro y la avenida Jaime I, donde se instalará un tanque de tormentas para la evacuación de aguas. A ello se suman sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) y nuevos imbornales en puntos críticos para mejorar el drenaje.

El Gran Colector canalizará las aguas pluviales a lo largo de la fachada este de la ciudad hasta el río Anna mediante una infraestructura subterránea de gran capacidad. Cuando finalice esta última fase, prevista para 2027, el municipio habrá invertido más de 4,5 millones de euros en este proyecto estratégico para aumentar la resiliencia frente a fenómenos meteorológicos adversos.

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Hasta la fecha, las fases I y II ya han sido ejecutadas, incluyendo la construcción de tanques de tormentas y nuevas conducciones, mientras que la fase III, actualmente en marcha, encara su recta final con la instalación de un colector entre la carretera del Grao y la piscina cubierta. Con todo ello, Burriana avanza hacia un sistema de drenaje más eficiente, sostenible y preparado para el futuro.