Segunda Bandera Azul para Almassora con la incorporación de Pla de la Torre

Se trata de un reconocimiento que refuerza la calidad de su litoral y su compromiso con el medio ambiente. De este modo, el municipio se convierte en el único de la provincia de Castellón que logra incorporar una nueva bandera azul en la presente edición.

La bandera azul, concedida por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, avala que las playas cumplen con exigentes criterios de calidad del agua, gestión ambiental, seguridad, servicios e información al usuario.

La playa de Pla de la Torre, situada junto a la desembocadura del río Mijares, ofrece un entorno natural de gran valor paisajístico, donde se combinan amplios tramos de arena con zonas de cantos rodados, convirtiéndose en un espacio ideal para disfrutar de la naturaleza y la biodiversidad.

La playa de Benafelí, ya reconocida anteriormente, destaca por su carácter urbano y su completa oferta de servicios, que incluyen accesos adaptados, zona infantil, área deportiva, aseos, lavapiés y servicio de socorrismo durante la temporada estival.