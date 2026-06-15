Vila-real refuerza el autobús urbano con una línea directa al Termet y la Ermita durante el verano.

Durante los meses de verano, la línea 2 del autobús urbano operará con un único recorrido directo hasta el Termet, por lo que la variante L2A quedará suspendida de forma temporal. Una vez concluya este servicio especial de verano, se recuperará el funcionamiento habitual de la línea, que volverá a prestar servicio a través de sus dos recorridos, L2A y L2B.

El autobús circulará todos los días de la semana, de lunes a domingo, con salida desde la parada de la Báscula y una frecuencia de 45 minutos entre las 10.00 y las 23.30 horas. Asimismo, durante los meses de junio y julio el recorrido incluirá una parada en el Centro de Tecnificación Deportiva, excepto en las dos últimas expediciones de la jornada. En agosto, debido al cierre de las instalaciones, esta parada dejará de formar parte del itinerario.

La nueva configuración del servicio reforzará la conexión con la zona de l’Ermita y el Termet, incorporando paradas cercanas al cementerio, las Carmelitas y l’Ermita de la Mare de Déu de Gràcia. De este modo, se facilitará el acceso a uno de los espacios más concurridos de la ciudad durante los meses de verano.

Mapa del recorrido del autobús de la línea 2 para los meses de verano. | Ayuntamiento de Vila-real

La adaptación de la línea permitirá mejorar los desplazamientos tanto de las personas que visitan el paraje del Termet y l’Ermita como de quienes hacen uso de equipamientos municipales como el Centro de Tecnificación Deportiva o la piscina de verano.

En cuanto al uso del servicio de autobús, en lo que va de año, se han registrado 31.924 usuarios, una cifra que evidencia su importancia en la movilidad diaria de la ciudadanía.

Con esta reorganización temporal de la línea 2, el Ayuntamiento de Vila-real continúa adecuando el transporte público a las necesidades propias de la temporada estival y mejorando la conexión con los espacios de mayor actividad y afluencia durante el verano.