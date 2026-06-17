NULES

El conocido Padre Ángel es el próximo ponente del Ciclo Ágora Nules para el lunes

la migración será la principal temática a tratar en esta nueva sesión que lleva por titulo 'Cómo afrontar la migración y la soledad no deseada en nuestra sociedad'.

ondacero.es

Nules |

El conocido Padre Ángel es el próximo ponente del Ciclo Ágora Nules para el lunes
El conocido Padre Ángel es el próximo ponente del Ciclo Ágora Nules para el lunes | Ayuntamiento de Nules

El tema de esta nueva charla versa sobre dos fenómenos que comparten una misma necesidad como es la construcción de una sociedad más humana, más solidaria y más comprometida con las personas que más apoyo necesitan. El alcalde, David García, ha querido resaltar que "la migración es una realidad presente en nuestras poblaciones, una realidad que plantea desafíos pero también oportunidades para crecer como comunidad desde el respeto, la convivencia y la integración. Del mismo modo que, la soledad no deseada se ha convertido en uno de los problemas sociales más importantes de nuestro tiempo, afectando especialmente a las personas mayores pero también a otros colectivos".

El Teatro Alcázar acogerá esta nueva cita el lunes, 29 de junio, a las 19:00 horas, con entrada gratuita.

El Padre Ángel es una de las figuras más reconocidas en nuestro país por su trayectoria humanitaria, y su compromiso constante con las personas más vulnerables. Su labor al frente de Mensajeros de la Paz, y su capacidad por generar conciencia social lo han convertido en una voz autorizada para abordar algunos de los grandes retos de la sociedad actual.

Desde el Ayuntamiento de Nules se ha destacado que la presencia y el testimonio del Padre Ángel aportarán una mirada enriquecedora sobre algunos de los desafíos más importantes de nuestro tiempo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid