El conocido Padre Ángel es el próximo ponente del Ciclo Ágora Nules para el lunes

El tema de esta nueva charla versa sobre dos fenómenos que comparten una misma necesidad como es la construcción de una sociedad más humana, más solidaria y más comprometida con las personas que más apoyo necesitan. El alcalde, David García, ha querido resaltar que "la migración es una realidad presente en nuestras poblaciones, una realidad que plantea desafíos pero también oportunidades para crecer como comunidad desde el respeto, la convivencia y la integración. Del mismo modo que, la soledad no deseada se ha convertido en uno de los problemas sociales más importantes de nuestro tiempo, afectando especialmente a las personas mayores pero también a otros colectivos".

El Teatro Alcázar acogerá esta nueva cita el lunes, 29 de junio, a las 19:00 horas, con entrada gratuita.

El Padre Ángel es una de las figuras más reconocidas en nuestro país por su trayectoria humanitaria, y su compromiso constante con las personas más vulnerables. Su labor al frente de Mensajeros de la Paz, y su capacidad por generar conciencia social lo han convertido en una voz autorizada para abordar algunos de los grandes retos de la sociedad actual.

Desde el Ayuntamiento de Nules se ha destacado que la presencia y el testimonio del Padre Ángel aportarán una mirada enriquecedora sobre algunos de los desafíos más importantes de nuestro tiempo.