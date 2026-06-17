Más eficiencia hídrica para Vila-real gracias a una inversión autonómica de 7,5 millones

El proyecto se desarrollará a través de dos actuaciones complementarias. La primera consiste en una obra de interés general valorada en 5,75 millones de euros, financiada íntegramente por la Generalitat. Esta intervención permitirá modernizar 377,25 hectáreas de regadío y beneficiará a 973 regantes.

La actuación contempla la renovación y consolidación de las infraestructuras de riego, con el objetivo de optimizar el uso del agua y reducir el consumo energético. Según las previsiones técnicas, permitirá ahorrar más de 636.000 metros cúbicos de agua al año. Además, se instalarán sistemas de energía fotovoltaica con una potencia de 325,60 kWp, lo que supondrá un ahorro energético anual y una reducción de 120 toneladas de emisiones de dióxido de carbono.

La Conselleria de Agricultura ya ha iniciado la tramitación para la licitación de las obras, cuya publicación está prevista para finales de 2026. La adjudicación podría realizarse durante el primer semestre de 2027 y el plazo de ejecución será de 24 meses.

Por otra parte, la Dirección General del Agua y Desarrollo Rural ha concedido una subvención de 1,75 millones de euros para una segunda fase de modernización. Esta actuación contará con una inversión total de 2,92 millones de euros y permitirá mejorar el sistema de riego en 272,74 hectáreas adicionales, beneficiando a 420 comuneros.

Las dos actuaciones forman parte de la estrategia de la Generalitat para impulsar la modernización de los regadíos y mejorar la competitividad del sector agrario mediante una gestión más eficiente de los recursos hídricos y energéticos.

La inversión prevista en Vila-real se enmarca dentro del incremento de las partidas destinadas a infraestructuras hidráulicas en los presupuestos autonómicos de 2026, que alcanzan los 90,8 millones de euros.