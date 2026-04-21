El Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real recibe por primera vez alumnado Erasmus internacional

El Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real ha acogido por primera vez la visita de un grupo de alumnado Erasmus procedente de Italia, en el marco de un intercambio educativo organizado junto a la Fundación Flors. La delegación ha participado en la séptima sesión de trabajo del curso de este órgano de participación infantil, integrado por cerca de 70 menores del municipio.

Durante la sesión se han abordado distintos asuntos, como la evaluación de la actividad del bocadillo solidario celebrado el pasado 13 de marzo y la realización de dinámicas orientadas a fomentar el intercambio cultural entre jóvenes de diferentes países. La experiencia supone un nuevo impulso a la proyección internacional del Consejo, que cuenta ya con más de una década de trayectoria.

La visita forma parte del primer intercambio Erasmus+ de infantil y primaria impulsado por la Fundación Flors, en colaboración con el IC Bursi Spezzano de Fiorano Modenese (Italia). El programa se desarrolla en dos fases: una primera celebrada en Italia del 14 al 21 de abril y una segunda en Vila-real del 21 al 28 de abril, con la participación total de alumnado y docentes de ambos países.

El proyecto apuesta por una inmersión completa, ya que el alumnado se aloja con familias anfitrionas, favoreciendo así la convivencia y el aprendizaje intercultural.