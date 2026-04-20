El Ayuntamiento de Almassora abre la preinscripción para la Escoleta de Santa Quitèria 2026.

El Ayuntamiento de Almassora ha abierto el plazo de preinscripción para la tercera edición de la Escoleta de Santa Quitèria, una iniciativa dirigida a niños y niñas de entre 2 y 12 años que tiene como objetivo favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar durante la celebración de las fiestas patronales.

La actividad se desarrollará los días 18, 19, 20 y 21 de mayo en el colegio Germans Ochando, en horario de 09:00 a 14:00 horas. Además, las familias podrán optar por servicios complementarios como la matinera, disponible desde las 07:30 horas, y el comedor, que se extenderá hasta las 16:00 horas.

El proceso de preinscripción permanecerá abierto hasta este viernes, 24 de abril, y podrá realizarse tanto de forma presencial en el Servei d’Informació i Atenció Ciutadana (SIAC), con cita previa, como de manera telemática a través de la sede electrónica municipal. Posteriormente, la matrícula se formalizará del 4 al 8 de mayo por las mismas vías.

En cuanto a los costes, la actividad tiene un precio de 28 euros, mientras que el servicio de comedor supone un coste adicional de 15 euros. Asimismo, las familias numerosas, monoparentales y de acogida podrán acogerse a bonificaciones según lo establecido en la ordenanza municipal vigente.