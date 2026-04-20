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El Ayuntamiento de Almassora abre la preinscripción para la Escoleta de Santa Quitèria 2026

El servicio, dirigido a menores de 2 a 12 años, busca facilitar la conciliación familiar durante las fiestas patronales.

ondacero.es

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El Ayuntamiento de Almassora abre la preinscripción para la Escoleta de Santa Quitèria 2026.
El Ayuntamiento de Almassora abre la preinscripción para la Escoleta de Santa Quitèria 2026. | Ayuntamiento de Almassora

El Ayuntamiento de Almassora ha abierto el plazo de preinscripción para la tercera edición de la Escoleta de Santa Quitèria, una iniciativa dirigida a niños y niñas de entre 2 y 12 años que tiene como objetivo favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar durante la celebración de las fiestas patronales.

La actividad se desarrollará los días 18, 19, 20 y 21 de mayo en el colegio Germans Ochando, en horario de 09:00 a 14:00 horas. Además, las familias podrán optar por servicios complementarios como la matinera, disponible desde las 07:30 horas, y el comedor, que se extenderá hasta las 16:00 horas.

El proceso de preinscripción permanecerá abierto hasta este viernes, 24 de abril, y podrá realizarse tanto de forma presencial en el Servei d’Informació i Atenció Ciutadana (SIAC), con cita previa, como de manera telemática a través de la sede electrónica municipal. Posteriormente, la matrícula se formalizará del 4 al 8 de mayo por las mismas vías.

En cuanto a los costes, la actividad tiene un precio de 28 euros, mientras que el servicio de comedor supone un coste adicional de 15 euros. Asimismo, las familias numerosas, monoparentales y de acogida podrán acogerse a bonificaciones según lo establecido en la ordenanza municipal vigente.

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