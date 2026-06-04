VALL D´UXÓ

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en la localidad de La Vall d'Uixó por un delito de hurto

Detenido a un varón de 40 años como presunto autor de un delito de hurto cometido en el interior de un vehículo de una empresa de la citada localidad.

ondacero.es

Vall d´Uixó |

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en la localidad de La Vall d'Uixó por un delito de hurto
La Guardia Civil ha detenido a un hombre en la localidad de La Vall d'Uixó por un delito de hurto | GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil de La Vall d'Uixó, ha detenido a un varón de 40 años como presunto autor de un delito de hurto cometido en el interior de un vehículo de una empresa de la citada localidad.

La investigación se inició tras los hechos ocurridos el pasado 22 de abril, cuando el presunto autor aprovechó un descuido del conductor de una furgoneta para acceder a su interior y sustraer diverso material propiedad

de la empresa, valorado en 1.600 euros.

Las gestiones de investigación llevadas a cabo por los agentes permitieron identificar al supuesto responsable de los hechos y proceder a su detención.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Nules.

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