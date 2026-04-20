Vila-real inicia un sondeo ciudadano para conocer el estado de salud y bienestar de la población.

Esta iniciativa da continuidad al buzón participativo lanzado el pasado mes de enero, a través del cual se recogieron las principales necesidades, inquietudes y propuestas de la ciudadanía en materia de salud. Las cerca de 350 aportaciones obtenidas han servido de base para la elaboración de este cuestionario, que ahora se presenta como una herramienta clave para completar y validar la información recopilada.

Con este proceso, el Consejo de Salud pretende obtener una visión más detallada y realista de la situación del bienestar en Vila-real, entendido en un sentido amplio que incluye factores físicos, emocionales, sociales y ambientales. Los datos resultantes permitirán elaborar un informe diagnóstico que servirá como guía para futuras acciones, programas y políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.

El cuestionario está abierto a toda la ciudadanía, y una de las opciones para participar es escaneando el código QR disponible en el estand de la Semana de la Salud, que tendrá lugar del 20 al 25 de abril con actividades en diferentes espacios y una fiesta final en la plaza Mayor el sábado 25.

Desde el Consejo de Salud se hace un llamamiento a la participación activa de la población, con el objetivo de conseguir construir una ciudad más saludable, inclusiva y adaptada a las necesidades reales.