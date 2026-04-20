BURRIANA

Burriana convoca el concurso para diseñar el cartel de las Fiestas de la Misericordia 2026

El certamen, dotado con un premio de 700 euros, incorpora como novedad una referencia al 50 aniversario de la Comisión del Toro.

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Burriana convoca el concurso para diseñar el cartel de las Fiestas de la Misericordia 2026.
Burriana convoca el concurso para diseñar el cartel de las Fiestas de la Misericordia 2026. | Ayuntamiento de Burriana

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Burriana ha publicado las bases del concurso de diseño del cartel anunciador de las Fiestas de la Misericordia 2026, una convocatoria que tiene como objetivo seleccionar la imagen gráfica que representará y promocionará las celebraciones patronales de la capital de la Plana Baixa.

El certamen está abierto a la participación de artistas y diseñadores que, en el apartado creativo, contarán con libertad temática siempre que sus propuestas sean representativas de las fiestas. No obstante, las bases establecen una serie de requisitos obligatorios en cuanto a rotulación y composición. Así, los carteles deberán incluir la leyenda “FESTES DE LA MISERICORDIA 2026. BURRIANA”, así como la imagen o alegoría de la Virgen de la Misericordia y el escudo oficial de la ciudad. Como principal novedad de esta edición, también se exige incorporar una referencia al 50 aniversario de la Comisión del Toro.

El plazo de presentación de originales estará abierto del 4 al 26 de mayo de 2026, ambos inclusive. Los trabajos deberán entregarse de forma anónima en el Negociado de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

En cuanto a la dotación económica, el concurso contempla un primer premio de 700 euros, además de una mención de honor o accésit sin recompensa económica. El jurado, presidido por la concejal de Fiestas, Paloma Boix, y formado por profesionales del diseño y las bellas artes, valorará aspectos como la originalidad, el impacto visual, la calidad gráfica y la eficacia comunicativa de las propuestas.

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