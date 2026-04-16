El Ayuntamiento de Vila-real impulsa un ecoparque inteligente para revolucionar la gestión de residuos

El Ayuntamiento de Vila-real ha presentado un innovador proyecto para transformar el Ecoparque Municipal en un espacio inteligente, con el objetivo de optimizar la gestión de residuos y fomentar una mayor implicación de la ciudadanía. La iniciativa, que cuenta con un presupuesto superior a los 165.000 euros, se ha presentado a la convocatoria de ayudas de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

Bajo el nombre 'Tecnología para Residuos y Ciudadanía Responsable', la propuesta plantea la implantación de un sistema avanzado tanto en el ecoparque fijo como en su versión móvil. Este sistema incorporará herramientas como la identificación digital de las personas usuarias, el pesaje automatizado de los residuos y una plataforma de datos en tiempo real que permitirá analizar y mejorar el servicio.

Entre los beneficios previstos, el nuevo sistema permitirá aumentar en un 30 % el uso del ecoparque, mejorar en un 25 % la separación de residuos y reducir en un 20 % los impropios, además de lograr la digitalización completa del servicio. Asimismo, facilitará una planificación más eficiente de los recursos públicos gracias a la obtención de datos precisos.

El proyecto también se enmarca en el nuevo contexto de la tasa de residuos, con la intención de introducir incentivos que premien a quienes reciclan correctamente. De este modo, se podrá avanzar hacia un modelo en el que quien más recicla, menos paga, alineándose con los sistemas europeos de pago por generación.

Además de mejorar la eficiencia del servicio, la iniciativa contribuirá a reducir el impacto ambiental, reforzar la limpieza urbana y promover la economía circular, consolidando el compromiso de Vila-real con la sostenibilidad.