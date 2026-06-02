IBI VILA-REAL

El PP pide bonificar el IBI a propietarios que alquilen inmuebles para vivienda habitual a precios asequibles

El PP considera que esta medida contribuirá a aumentar la oferta de vivienda en alquiler en Vila-real.

ondacero.es

Vila-real |

El Partido Popular ha salido a la calle para explicar a los ciudadanos las propuestas en materia de vivienda.
El Partido Popular ha salido a la calle para explicar a los ciudadanos las propuestas en materia de vivienda. | PP Vila-real

El Partido Popular de Vila-real propone bonificar el IBI a aquellos propietarios que destinen sus inmuebles al alquiler como vivienda habitual a precios asequibles. Para el portavoz popular, Adrián Casabo, esta medida permitiría aumentar la oferta de la vivienda en alquiler en la ciudad, al mismo tiempo que facilitar el acceso a un hogar a muchas personas, especialmente a los jóvenes que buscan alquilar un piso o una casa.

La iniciativa persigue incentivar que más viviendas salgan al mercado del alquiler, favoreciendo así el acceso a la vivienda y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes encuentran dificultades para emanciparse o establecer su proyecto de vida en Vila-real. En este sentido "la bonificación del IBI reconoce el esfuerzo de los contribuyentes, al tiempo que impulsa el acceso a la vivienda en Vila-real" apuntó Casabó.

Los populares han vuelto a salir a la calle para compartir con los vecinos de Vila-real sus propuestas en materia de vivienda, una de las principales prioridades de su proyecto para la ciudad.

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