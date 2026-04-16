Burriana impulsa la transformación de su puerto con energía solar y nuevos espacios públicos.

La Generalitat Valenciana continúa avanzando en la renovación del Puerto de Burriana con una serie de actuaciones que refuerzan su papel como referente energético y espacio abierto a la ciudadanía. Entre los principales hitos destaca la puesta en marcha de una instalación fotovoltaica, convirtiendo a estas instalaciones en las primeras del sistema portuario autonómico en contar con energía solar en funcionamiento.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha visitado la localidad para comprobar el avance de las actuaciones, acompañado por el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, así como otros responsables autonómicos, donde ha subrayado la importancia de las inversiones realizadas en esta legislatura, que han permitido mejorar los accesos al puerto, adecuar espacios y construir una nueva glorieta para optimizar el tráfico y reforzar la seguridad vial. Estas actuaciones han supuesto una inversión de más de 619.000 euros.

En el ámbito energético, el puerto se sitúa a la vanguardia de la transición hacia un modelo más sostenible gracias a la instalación de placas solares, que permitirán reducir el consumo energético y avanzar en la descarbonización. Esta iniciativa se está extendiendo a otros puertos de la Comunitat como Benicarló, Peñíscola, Xàbia, Altea, Villajoyosa y Santa Pola, con una inversión global de 1,5 millones de euros.

Además, el proyecto contempla la transformación del antiguo varadero en una nueva plaza pública junto al mar. Este espacio, actualmente en desuso, será recuperado para el disfrute de la ciudadanía, integrando el puerto con el entorno urbano y fomentando su uso como lugar de convivencia.

Con estas actuaciones, la Generalitat refuerza su estrategia de modernización de la red portuaria autonómica, apostando por infraestructuras más sostenibles, eficientes y abiertas, capaces de impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida en los municipios costeros.