El Consell aprueba la rehabilitación urgente de la Oficina Comarcal Agraria y la Estación Experimental de Vila-real

El Pleno del Consell ha aprobado la declaración de emergencia para ejecutar las obras de rehabilitación de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) Plana Alta de Vila-real y del edificio anexo destinado a albergar al personal de la Estación Experimental Agraria de la localidad.

La actuación responde a la detección de importantes deficiencias estructurales en ambos inmuebles, pertenecientes a la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y construidos a finales de la década de los sesenta.

En el caso de la Estación Experimental Agraria, las instalaciones se encontraban inmersas en un proceso de modernización cuando los informes técnicos detectaron la presencia de viguetas deterioradas y problemas de aluminosis, una patología que afecta al hormigón y compromete la estabilidad estructural de los edificios.

Posteriormente, también se identificaron problemas similares en el forjado sanitario de la Oficina Comarcal Agraria, donde el estado del hormigón de las viguetas presentaba signos de deterioro y vulnerabilidad estructural.

Ante esta situación, el Consell ha considerado necesaria la tramitación de emergencia para acelerar las obras y garantizar la seguridad de las instalaciones y de los trabajadores que desarrollan allí su actividad.

La rehabilitación de ambos edificios contará con una inversión prevista de 458.970 euros durante 2026 y tendrá un plazo estimado de ejecución de cuatro meses.

Con esta intervención, la Generalitat pretende garantizar la continuidad de los servicios agrarios que se prestan en Vila-real y avanzar en la modernización de unas instalaciones estratégicas para el sector agrícola de la comarca.