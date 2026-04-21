Nueva vida para la Villa Romana de Benicató de Nules con su mayor proyecto de excavación y puesta en valor

La Villa Romana de Benicató, en el término municipal de Nules, afronta desde el pasado 12 de enero el proyecto más ambicioso de su historia, con una intervención integral que abarca excavación arqueológica, consolidación, puesta en valor y musealización del enclave, declarado Bien de Interés Cultural. La actuación, financiada con fondos europeos Next Generation a través del Ministerio de Turismo, permitirá transformar el yacimiento en un centro clave para comprender la romanización en el litoral de Castellón.

Promovidas por el Ayuntamiento de Nules, las obras han sido adjudicadas a la UTE Villa Romana del Benicató, encargada de la intervención en el yacimiento, y a la empresa Arko10, responsable de la construcción del futuro Centro de Interpretación, cuya finalización está prevista en aproximadamente dos meses. La dirección del proyecto corre a cargo de El Fabricante de Espheras y Arqueocas.

Los trabajos de campo, en los que participan cerca de una veintena de operarios y cinco técnicos especializados, han permitido ampliar de forma significativa la superficie conocida del yacimiento. A los 1.600 metros cuadrados iniciales se han sumado otros 2.000 metros, sacando a la luz nuevas estructuras y dependencias. Entre los elementos más destacados figura el patio central porticado con 20 columnas y una balsa circular, en torno al cual se distribuían cerca de 40 estancias.

Durante su etapa de mayor esplendor, entre los siglos I aC y V dC, la villa contó con baños privados y espacios destinados a la producción agrícola, incluyendo instalaciones para la elaboración de vino, grandes losas para prensado y tinajas para almacenamiento. Las excavaciones actuales han permitido identificar hasta cuatro fases de ocupación, así como nuevas áreas productivas, canales hidráulicos, una entrada monumental con pórtico hasta ahora desconocida y diversos restos arquitectónicos.

Los hallazgos incluyen abundante material arqueológico, desde cerámica hasta objetos metálicos, huesos trabajados y restos de fauna consumida, que están siendo tratados en un laboratorio habilitado en el casco urbano de Nules. Paralelamente, el equipo de restauración trabaja en la consolidación de estructuras para facilitar su comprensión por parte de los visitantes.

El proyecto contempla además la musealización del espacio, con la instalación de réplicas de mosaicos hallados hace décadas, nuevos recorridos interiores, señalética interpretativa y la adecuación del entorno con gravas y vallado perimetral.

Descubierta y excavada por primera vez en 1956, la Villa Romana de Benicató fue pionera en su puesta en valor en la provincia. Tras esta intervención, está llamada a convertirse en el principal referente para conocer la presencia romana en la costa de Castellón.