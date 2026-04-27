Burriana florece con las Cruces de Mayo: 38 jardines llenarán la ciudad del 15 al 17 de mayo

Burriana se prepara para vivir uno de sus fines de semana más emblemáticos con la llegada de las Cruces de Mayo, una celebración declarada de Interés Turístico Autonómico que transformará la capital de la Plana Baixa en un gran jardín al aire libre del 15 al 17 de mayo. Un total de 38 composiciones florales adornarán las calles de la ciudad, en una edición que promete color, música y tradición.

La tradicional plantà de las cruces comenzará el viernes 15 de mayo, marcando el inicio de tres días festivos en los que las comisiones falleras volverán a demostrar su creatividad. Estas estructuras, elaboradas principalmente con claveles, estarán acompañadas de vistosos jardines donde las flores y plantas serán las grandes protagonistas.

Por tercer año consecutivo, la fiesta se celebrará en el tercer fin de semana de mayo, una decisión adoptada por las comisiones falleras para evitar el encarecimiento de las flores que se produce a principios de mes.

Como principal novedad, el Ayuntamiento ha reforzado su apoyo a esta tradición con un incremento en la dotación económica de los premios. En total, se han destinado 3.000 euros adicionales, lo que ha permitido aumentar las cuantías en las categorías de cruces grandes e infantiles. Además, por primera vez se otorgarán premios económicos directos a las mejores creaciones: 450 euros para la mejor cruz grande y 250 euros para la mejor cruz infantil.