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La UNED refuerza su programa formativo en Legionella con una tercera edición más práctica

Los testimonios del alumnado destacan el enfoque práctico, la actualización normativa y su impacto directo en la empleabilidad.

ondacero.es

Vila-real |

Imatge de la façana del centre associat de la UNED en Vila-real.
Imatge de la façana del centre associat de la UNED en Vila-real. | Onda Cero

La UNED ha cerrado la tercera edición de su curso de Prevención de Legionella, consolidando un modelo formativo orientado a la aplicación práctica de la normativa vigente en entornos profesionales.

A partir de los testimonios recogidos entre el alumnado, la universidad ha identificado como principales elementos de valor la orientación a casos reales, la realización de mediciones in situ y la alineación directa con el marco regulatorio establecido en el RD 487/2022. Esta orientación práctica se apoya en la experiencia docente de Guillermo Rodríguez Albalat, responsable de impartir el curso, cuya trayectoria profesional en el ámbito de la prevención y el control sanitario de instalaciones ha sido clave para trasladar la normativa a contextos reales de trabajo.

El perfil de los participantes ha sido diverso, incluyendo técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, profesionales de laboratorio y responsables de mantenimiento de instalaciones, lo que refuerza el carácter transversal de la formación.

Entre las motivaciones más destacadas para cursar esta formación figuran la necesidad de actualización normativa, la certificación de competencias profesionales y la mejora de la empleabilidad en sectores vinculados al control sanitario de instalaciones.

Los participantes subrayan especialmente el enfoque práctico del curso, ya que-argumentan- "La formación me ha permitido implantar protocolos de control con mayor seguridad y confianza en mi entorno profesional", señala un técnico superior en PRL. Por su parte, una técnica en microbiología destaca que "el contenido, basado en normativa y casos reales, me está resultando de gran utilidad en mi búsqueda de empleo".

Asimismo, el formato online con clases grabadas ha sido valorado positivamente por su flexibilidad, permitiendo compatibilizar la formación con la actividad laboral.

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