Burriana presenta una Feria del Libro 2026 con Eloy Moreno como gran reclamo

El Ayuntamiento de Burriana ha presentado la programación oficial de la Fira del Llibre 2026, que se celebrará entre el 14 y el 17 de mayo en la Plaza de la Mercé. Durante cuatro jornadas, la ciudad se transformará en un punto de encuentro para amantes de la lectura de todas las edades, combinando la apertura de casetas con un amplio abanico de actividades culturales que incluyen teatro y presentaciones editoriales de diversos géneros.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 14 a las 17.00 h, aunque la actividad comenzará por la mañana con la representación teatral de Els viatges d'ÀlexiElena en el Teatre Payà para escolares. Entre los platos fuertes de la primera jornada destaca la presentación de Pedro Cifuentes y Bibiana Collado, culminando con un esperado encuentro literario con el reconocido escritor Eloy Moreno a las 19.00 h. El viernes 15, la programación continuará con novedades editoriales de Amadeo Peris y María Belén Mezcua, además de la conferencia estratégica «Educar en la adolescencia» a cargo de Nerea López y Pedro G. Aguado en el Teatre Payà.

El fin de semana la feria ampliará su horario con apertura matinal desde las 10.00 h, destacando el sábado la presentación de la reedición de la recopilación de les Cartes Pobles de Burriana, editada por el propio consistorio. La oferta se completará con el espectáculo Royal Circ y las firmas de autores como Francisco Urbano, Carlos Millares y Sergio Rico. El domingo 17 cerrará esta edición con las presentaciones de Luis Aleixandre y Laura Sebastiá. Además, las tardes de jueves y viernes a las 17.00 h, los más pequeños contarán con actividades manipulativas específicas para fomentar su creatividad en el recinto ferial.