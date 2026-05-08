Almassora refuerza la seguridad para las fiestas de Santa Quitèria con cerca de 400 efectivos policiales

LEER MÁS Almassora arranca este viernes la programación de las fiestas de Santa Quitèria con la imposición de bandas a la reina y damas de 2026

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha presidido este viernes la junta local de seguridad celebrada en el Ayuntamiento con motivo del inicio de las fiestas patronales en honor a Santa Quitèria 2026, que arrancan esta noche con la presentación oficial de la reina de las fiestas, Martina Caparrós, y sus damas de honor.

En la reunión han participado la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en la provincia, Alfonso Martín; el concejal de Fiestas, Arturo Soler; la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira; la edil de Sanidad y Bienestar Social, Eugenia Martinavarro; así como mandos de la Policía Local, Guardia Civil y Policía Autonómica.

Durante el encuentro, el intendente jefe de la Policía Local, José Alós, ha detallado el dispositivo especial de seguridad diseñado para garantizar el correcto desarrollo de las celebraciones, que incluyen más de 150 actos festivos.

El operativo contempla la movilización de cerca de 400 efectivos de la Policía Local entre servicios ordinarios y refuerzos extraordinarios. Además, se reforzará la coordinación con la Guardia Civil, que desplegará también agentes de paisano para intensificar la vigilancia preventiva en los puntos con mayor concentración de público y en las inmediaciones del recinto festivo.

Asimismo, se mantendrá la vigilancia en zonas consideradas conflictivas. Los responsables de seguridad han valorado positivamente la colaboración y coordinación existente entre Policía Local y Guardia Civil en los distintos dispositivos especiales desarrollados de manera conjunta.

En materia de prevención y emergencias, Protección Civil de la Diputación movilizará a 36 voluntarios que participarán en seis de los actos más multitudinarios de las fiestas, entre ellos el Pregón, la Romería de Santa Quitèria —tanto en la ida como en la mascletà—, el reparto de Les Calderes y la Tornà.

Puntos violeta y pulseras contra la sumisión química

El Ayuntamiento volverá a instalar puntos violeta a través de la Unidad de Igualdad para prevenir y actuar frente a posibles casos de violencia de género y agresiones sexuales. Como novedad este año, el servicio contará con un equipo itinerante que recorrerá los casales festivos desarrollando labores de información, sensibilización y prevención.

Los puntos violeta fijos estarán ubicados el viernes y sábado de la primera semana de fiestas en el Mesón del Vino, además del viernes 22 en el recinto de la piscina y el sábado 23 nuevamente en el Mesón del Vino.

Además, durante las celebraciones se repartirán pulseras Centinela, un sistema diseñado para detectar la presencia de drogas en bebidas y prevenir agresiones por sumisión química. Estas pulseras permiten analizar una bebida en pocos segundos y cuentan con un código QR con instrucciones y acceso rápido a emergencias y geolocalización para contactar con el 112 en caso necesario.