Burriana aprueba por unanimidad la construcción del nuevo centro de salud del Puerto con una inversión de casi 3 millones de euros

El Ayuntamiento de Burriana ha vivido un Pleno extraordinario calificado como histórico para el futuro de la asistencia sanitaria del municipio tras aprobar por unanimidad la aceptación formal de las competencias delegadas por la Conselleria de Sanidad para la construcción del nuevo centro de salud de atención primaria en el Puerto de Burriana.

Este trámite administrativo llega inmediatamente después de la firma de la delegación por parte del conseller de Sanidad y permitirá al consistorio gestionar una inversión cercana a los tres millones de euros financiados por la Generalitat Valenciana. De esta cantidad, 2,2 millones de euros estarán destinados directamente a la construcción del nuevo edificio sanitario, que dará cobertura a más de 5.000 vecinos residentes en la zona marítima, además de a la población estacional que aumenta durante determinadas épocas del año.

El proyecto se desarrollará mediante un modelo de financiación pionero impulsado conjuntamente entre el Ayuntamiento y la administración autonómica. Bajo esta fórmula, la Generalitat Valenciana asumirá la financiación íntegra mientras que el consistorio se encargará de la gestión administrativa y la licitación de las obras. El objetivo es reducir la burocracia y agilizar los plazos para que los trabajos puedan comenzar antes de finales de 2027 en una parcela de más de 2.000 metros cuadrados situada junto a la iglesia del Puerto.

Con esta actuación, el equipo de Gobierno responde a una reivindicación histórica de la Asociación de Vecinos del Puerto, que desde 2020 reclamaba la recuperación de servicios sanitarios en el litoral. El nuevo centro evitará numerosos desplazamientos al casco urbano y mejorará la calidad de vida de los usuarios de la zona marítima.

La puesta en marcha del consultorio permitirá incrementar la capacidad asistencial en una zona que ha experimentado un importante crecimiento poblacional en los últimos años. Burriana ha alcanzado recientemente los 40.000 habitantes y registra además una elevada afluencia turística durante la temporada estival, lo que hacía necesaria una ampliación de los recursos sanitarios.

Asimismo, está prevista una reorganización asistencial para que numerosos pacientes de Medicina de Familia y Pediatría que actualmente son atendidos en el Consultorio Auxiliar del Grao y en el Centro de Salud Integrado Burriana II puedan recibir atención en el nuevo centro del Puerto.

En cuanto al plan funcional, el edificio contará con un Área de Medicina de Familia equipada con tres consultas médicas, tres consultas de enfermería y una consulta polivalente con trabajadora social. También dispondrá de un Área de Extracciones y Tratamientos, además de un Área de Pediatría con consulta para pediatra y enfermería. El centro incluirá igualmente un espacio de recepción de pacientes y un Área de Urgencias con consulta para atención de urgencias vitales.