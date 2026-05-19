Burriana decreta dos días de luto oficial por el fallecimiento de una funcionaria municipal en un accidente de tráfico

El Ayuntamiento de Burriana ha mostrado su consternación por el trágico fallecimiento de una funcionaria del área de Vía Pública ocurrido durante la mañana de este lunes en un accidente de tráfico registrado en la avenida Cañada Blanch, a la altura del Camí Fondo.

Según los primeros datos recabados por los servicios de emergencia, el suceso se produjo después de que un vehículo particular colisionara contra un camión municipal de Vía Pública. Como consecuencia del impacto, la trabajadora municipal perdió la vida en acto de servicio.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron rápidamente efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, unidades sanitarias del SAMU, patrullas de la Policía Local y diversos miembros del ejecutivo municipal, quienes realizaron el seguimiento y coordinación de la situación. Las fuerzas de seguridad y las autoridades competentes han abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

Ante este trágico suceso, la corporación municipal ha trasladado públicamente su más sentido pésame y todo su apoyo a los familiares, amigos y compañeros de la trabajadora fallecida, destacando su dedicación y servicio a la ciudad.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, ha decretado dos días de luto oficial en señal de duelo. Durante este periodo, las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta. Asimismo, el primer edil ha convocado para mañana, 20 de mayo, a las 12.00 horas, un minuto de silencio frente a las puertas del consistorio.

Además, el Ayuntamiento ha anunciado la suspensión de todos los actos previstos para el próximo viernes 22 de mayo con motivo de la celebración en honor a la patrona de los funcionarios.