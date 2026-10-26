El Colegio Santa María logra un doble éxito en la investigación científica juvenil

El Colegio Santa María ha cerrado un fin de semana de destacados logros científicos gracias a su participación en dos importantes encuentros de divulgación e investigación. El centro ha conseguido el primer premio en la modalidad de Química del certamen internacional Ciencia en Acción 2026 y ha presentado varios proyectos de investigación en el XXIII Simposio Internacional de Naturaleza y Fotografía, celebrado en Vila-real.

Las alumnas de 4.º de ESO Inés Rius, Inés Nebot y Naiara Rubert, tutorizadas por el profesor Sisco Marco, han obtenido el primer premio de Química en Ciencia en Acción 2026, celebrado en San Sebastián, con su proyecto «Carbon Shrimp». El jurado ha reconocido la calidad científica, el carácter innovador y el valor divulgativo de este trabajo en uno de los encuentros de referencia para la ciencia educativa en el ámbito iberoamericano.

De forma paralela, el profesor Sisco Marco ha participado en el XXIII Simposio Internacional de Naturaleza y Fotografía, organizado por EDC Natura-Fundación Omacha con la colaboración del Ayuntamiento de Vila-real. Durante el encuentro, desarrollado en el paraje del Termet, dos grupos de investigación del Colegio Santa María han presentado sus trabajos junto a científicos, divulgadores y especialistas de prestigio internacional.

El simposio constituye un espacio destacado para la divulgación científica y la conservación de la naturaleza, además de ofrecer oportunidades para dar visibilidad a proyectos de investigación desarrollados por jóvenes.

Estos resultados reflejan la trayectoria del Colegio Santa María en el fomento de la cultura científica y el aprendizaje basado en la investigación. Desde hace años, el centro impulsa la participación de su alumnado en congresos, ferias y concursos nacionales e internacionales, promoviendo el pensamiento crítico, la creatividad y el compromiso con los retos de la sociedad actual.

En esta línea, el colegio también impulsa y organiza VILACIÈNCIA, una iniciativa consolidada como referente en la promoción de la ciencia entre los jóvenes. El certamen permite al alumnado desarrollar proyectos de investigación, compartir experiencias y presentar sus resultados ante la comunidad educativa y científica.

La relevancia de esta iniciativa ha quedado patente en la programación del Simposio de 2026, en el que Sisco Marco, director de VILACIÈNCIA, ha recibido un reconocimiento por su contribución al fomento de las vocaciones científicas entre los más jóvenes.