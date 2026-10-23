El PP de Vila-real exige responsabilidades al gobierno municipal por los retrasos en el pago a proveedores

El Partido Popular de Vila-real ha exigido responsabilidades políticas al equipo de gobierno, formado por PSOE y Compromís, por los retrasos acumulados en el pago a proveedores municipales. La formación ha trasladado esta petición tras el pleno extraordinario celebrado este viernes, en el que se ha aprobado el pago de facturas pendientes correspondientes a 2025 y 2024.

Los populares han criticado que el Ayuntamiento no prevea liquidar hasta finales de noviembre la deuda pendiente con proveedores de ejercicios anteriores. Según el PP, esta situación está perjudicando especialmente a autónomos y pequeñas empresas locales, que deben afrontar largos periodos de espera para cobrar por los trabajos realizados y los servicios prestados al consistorio.

La formación también ha advertido de que los retrasos generan incertidumbre entre las empresas que trabajan con la Administración local y pueden llevar a algunos proveedores a evitar nuevos contratos con el Ayuntamiento ante la falta de garantías sobre los plazos de cobro.

Por otro lado, el PP ha reclamado al gobierno municipal información detallada sobre el posible impacto económico de estas demoras en las arcas públicas. En concreto, ha solicitado aclaraciones sobre los intereses de demora que algunos proveedores están reclamando por el retraso en el abono de sus facturas y sobre el coste que estas obligaciones adicionales podrían suponer para el consistorio.

Los populares consideran que la situación requiere una mayor transparencia en la gestión económica municipal y medidas que permitan garantizar el cumplimiento de los compromisos de pago con autónomos y empresas locales.