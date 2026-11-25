Burriana ha conmemorado el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con una programación que ha combinado actividades educativas y propuestas abiertas a la ciudadanía.

Durante la mañana, el polideportivo de La Bosca ha acogido el escape room 'La ruta de las pioneras', dirigido al alumnado de cuarto de Primaria de los centros educativos de la ciudad, que también ha participado en la lectura de la declaración institucional de la FVMP con motivo de esta jornada.

La programación continuará esta tarde, a las 18:30 horas, en la Caixa Rural Burriana, con la conferencia 'El sòl pelvià mereix un bon tracte', a cargo de la fisioterapeuta Maria Isabel Casabó Sancho.

Además, el 26 de diciembre, a las 20:00 horas, el Teatre Payà ofrecerá la obra «Ser más hombre», de la compañía Los Blandengues, seguida de un debate y con entrada libre.

Los alumnos han participado en la programación prevista para el 25N en Burriana. | Ayuntamiento de Burriana

Almassora ha conmemorado el 25N con la marcha educativa 'Almassora lliure de violència', en la que ha participado la comunidad educativa. La movilización ha partido de la plaza de Santa Isabel y ha finalizado en la Casa de la Cultura, donde se ha leído el manifiesto institucional.

La jornada se ha enmarcado en la campaña municipal de este año, bajo el lema '¿Y si deja de pasar?', centrada especialmente en la prevención de la violencia machista en entornos digitales, como las redes sociales e internet.

El Ayuntamiento ha preparado una programación con talleres de sensibilización, actividades educativas y artísticas, propuestas de arte urbano y la distribución de un fanzine en los centros escolares para ayudar a identificar las distintas formas de violencia digital.

Las actividades continuarán durante las próximas semanas con propuestas familiares e infantiles, talleres de programación de videojuegos y un escape room en el Ateneu Jove, con el objetivo de fomentar la igualdad y la prevención de la violencia machista desde edades tempranas.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, en unos de los actos organizados para este 25N. | Ayuntamiento de Almassora

Segorbe ha conmemorado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con la lectura del manifiesto institucional en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, un acto que ha reunido a decenas de personas y ha contado con la participación de la alcaldesa, M.ª Carmen Climent.

La programación del 25N incluye también diferentes iniciativas de sensibilización, como un espacio participativo para compartir experiencias sobre violencia de género y la exposición «Tina», con trabajos del alumnado del IES Cueva Santa, coordinados por el profesor Javier Alamán Sánchez, que puede visitarse esta semana en el Ayuntamiento.

Además, el próximo 11 de diciembre, a las 19 horas, el Teatro Serrano acogerá la proyección del documental 'No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria'.

Estas actividades se suman al trabajo que desarrolla durante todo el año el Ayuntamiento, a través de Servicios Sociales y la Policía Local, para prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar la atención y protección de las víctimas.