Vila-real presenta la programación de la Semana Santa con un libro conmemorativo por el 50 aniversario de la Junta Central

Entre las principales novedades de este año destaca la presentación del libro conmemorativo Cincuenta años de la Junta Central de Semana Santa de Vila-real, una obra que recoge la historia y evolución de la entidad y de las cofradías de la ciudad. El acto tendrá lugar el viernes 27 de marzo, a las 20.00 horas, en el Teatro Tagoba.

El libro, escrito por Pasqual Lluís Segura, cuenta con más de 340 páginas y más de 650 fotografías que ofrecen un recorrido detallado por la trayectoria de la Junta Central, la creación y desarrollo de las diferentes cofradías y la consolidación de la Semana Santa de Vila-real como una de las más antiguas y significativas de la Comunitat Valenciana, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Autonómico. Según Arrufat, la publicación es el resultado de varios años de trabajo de recopilación y documentación y supone un valioso testimonio para preservar la memoria y el patrimonio cultural y religioso de la ciudad.

La programación de este año incluye además numerosas actividades culturales, musicales y religiosas. Entre ellas figura el Pregón Musical previsto para el sábado 14 de marzo, así como las tradicionales procesiones que recorrerán las calles de Vila-real durante los días centrales de la Semana Santa.

La cofradía protagonista del año 2027 será la Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Caridad. Por este motivo, las personas interesadas en participar en el concurso fotográfico deberán centrar sus imágenes en esta cofradía.