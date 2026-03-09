El Ayuntamiento de Vila-real pone en marcha la Escuela Municipal de la Felicidad y el Bienestar Emocional

El Ayuntamiento de Vila-real ha activado el proyecto de la Escuela Municipal de la Felicidad y el Bienestar Emocional (EMFEBE) tras finalizar el informe técnico sobre la situación del bienestar emocional en la ciudad y registrar la marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas el pasado mes de febrero.

El alcalde, José Benlloch, y el director del proyecto, el psicólogo Martín Sánchez, presentaron la iniciativa, que pretende impulsar políticas públicas de prevención en salud mental desde el ámbito municipal. Benlloch destacó que, aunque los ayuntamientos no tienen competencias directas en sanidad, sí pueden actuar en la prevención y promoción de la salud para ayudar a la ciudadanía a afrontar los retos emocionales actuales.

Durante 2025, Martín Sánchez elaboró un informe técnico que analiza los recursos existentes en Vila-real y las principales necesidades detectadas. El estudio incluye un mapa de entidades, asociaciones e instituciones que trabajan en el ámbito del bienestar emocional y señala preocupaciones como la situación socioeconómica de las familias, la soledad no deseada, especialmente entre personas mayores, y el aumento de problemas de salud mental entre los jóvenes, incluidos fenómenos como las nuevas adicciones al juego o al uso del teléfono móvil.

A partir de este diagnóstico, la EMFEBE desarrollará diferentes líneas de acción centradas en la investigación, la formación y el desarrollo de habilidades personales relacionadas con el bienestar, como la inteligencia emocional, la asertividad, la comunicación, la autoestima y el autoconocimiento.

El proyecto también busca reforzar la colaboración entre la administración, las asociaciones y la sociedad civil para crear una red de apoyo que mejore la calidad de vida de la población y convierta a Vila-real en un referente en la promoción del bienestar emocional desde el ámbito local.