Burriana presenta la tercera edición de El Sarao Fest los días 10 y 11 de abril en el Puerto.

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la concejalía de Fiestas, ha anunciado la celebración de la tercera edición de El Sarao Fest, un festival de música gratuito que tendrá lugar los próximos días 10 y 11 de abril en el Puerto de la ciudad.

Este evento, organizado y patrocinado por el consistorio de Burriana en colaboración con United For Music, ofrecerá dos jornadas repletas de música en directo y un ambiente festivo inigualable. Tras el éxito de sus dos primeras ediciones, el certamen regresa con un cartel completamente renovado que incluye las actuaciones de destacados artistas y grupos como Calle Botica, El Colmao, Taranto, Los Makis, Alejandro Díaz, Valencai y Paradita Flamenca.

Además, durante la tarde del sábado están previstas actividades infantiles para garantizar que las familias puedan disfrutar de una experiencia completa en el recinto del Puerto. Con esta programación dedicada a los más pequeños, el consistorio busca fomentar un ambiente lúdico para todos los públicos, permitiendo que tanto niños como adultos compartan la jornada de ocio en un entorno seguro y festivo complementando la amplia oferta musical del certamen

La entrada al recinto será libre y gratuita, manteniendo la esencia de una cita que busca acercar la cultura a toda la ciudadanía y atraer visitantes a la zona marítima. La combinación de la música en directo con el entorno privilegiado del Puerto promete dinamizar la economía local, llenando de vida las terrazas, comercios y restaurantes de Burriana durante todo el fin de semana