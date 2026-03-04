Vila-real licita la ampliación del Cementerio Municipal para sumar más de 500 nuevos nichos.

El Ayuntamiento de Vila-real ha publicado en la Plataforma de Contratación del Estado la licitación del proyecto de ampliación y mejora del Cementerio Municipal de Vila-real, con un presupuesto total de 554.302,68 euros, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de seis meses desde la comprobación del replanteo de las obras.

La actuación tiene como objetivo reforzar la capacidad de un servicio esencial y planificar con responsabilidad las necesidades presentes y futuras de la población. Según recoge la documentación técnica, el proyecto responde a la evolución demográfica del municipio y a la progresiva ocupación de las unidades de enterramiento existentes, lo que en los últimos años ha obligado a realizar intervenciones puntuales que ahora dan paso a una actuación global.

En concreto, el cementerio sumará 144 nuevos nichos con la ampliación de las islas 2, 3 y 4; 30 nichos adicionales en el panteón vertical y 300 columbarios adosados. Además, se contempla la rehabilitación de 83 columnas de nichos que podrían generar 332 nuevos espacios. En total, se prevé habilitar 506 nuevos nichos para enterramiento y 300 columbarios, ampliando de manera significativa la capacidad del recinto.

El proyecto también incluye mejoras en la evacuación de aguas pluviales, así como la renovación de pavimentos, accesos y servicios, con el fin de garantizar la seguridad, funcionalidad e integración estética del conjunto.

La actuación fue aprobada por unanimidad en el Pleno del pasado mes de octubre y responde, según el consistorio, al compromiso con la puesta en valor de los espacios públicos y con la garantía de un servicio digno y sostenible para la ciudadanía.