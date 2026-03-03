Médicos de Vithas alertan en la Comunidad Valenciana sobre el incremento de trastornos venosos y su impacto en la salud

Las enfermedades venosas están aumentando en los últimos años, impulsadas por el envejecimiento de la población, el sedentarismo, la obesidad y los hábitos laborales que implican permanecer muchas horas de pie o sentado. Con motivo del Día Internacional de la Prevención de las Enfermedades Venosas, especialistas de los hospitales Vithas en la Comunidad Valenciana advierten de que las varices no son solo una cuestión estética, sino una patología con posibles consecuencias graves para la salud.

El Dr. José Miguel Zaragoza, jefe de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Vithas Valencia Turia, subraya que los pacientes con varices presentan un riesgo significativamente mayor de trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, enfermedad arterial periférica y úlceras venosas. “El riesgo de trombosis venosa profunda puede ser hasta cinco veces mayor y el de eventos cardiovasculares y mortalidad aumenta especialmente en casos severos”, señala.

Las varices pueden provocar dolor, pesadez, hinchazón y cambios cutáneos como hiperpigmentación, eccema o lipodermatoesclerosis. En fases avanzadas pueden aparecer infecciones, hemorragias o úlceras crónicas que afectan gravemente a la calidad de vida y requieren tratamientos especializados.

Las principales sociedades científicas recomiendan una evaluación especializada ante síntomas avanzados o cambios en la piel, ya que el diagnóstico y tratamiento precoz permiten frenar la progresión hacia una insuficiencia venosa crónica y prevenir complicaciones.

La Dra. Michelle Guevara, coordinadora de Urgencias del Hospital Vithas Valencia Consuelo, insiste en acudir a Urgencias ante hinchazón repentina en una pierna acompañada de dolor, enrojecimiento o calor, posibles signos de trombosis. También advierte de buscar atención inmediata ante dificultad súbita para respirar, dolor torácico o mareo, síntomas que podrían indicar una embolia pulmonar.

El Dr. Luis García Domínguez, del Hospital Vithas 9 de Octubre, destaca medidas como una dieta baja en sal, finalizar la ducha con agua fría y el uso de medias compresivas si se trabaja muchas horas de pie o sentado. No obstante, enfatiza el ejercicio físico regular para activar la “bomba muscular” de las piernas.

En la misma línea, el Dr. Xavier Admetller Castiglione, del Hospital Vithas Castellón, recomienda evitar la bipedestación prolongada, mantener un índice de masa corporal entre 22 y 25 y practicar ejercicio tres o cuatro veces por semana, además de usar medias de compresión terapéutica (20-30 mmHg) cuando sea necesario.

El Dr. Ignacio Sánchez Lázaro, responsable de Cardiología del Hospital Vithas 9 de Octubre, recuerda que los primeros síntomas de insuficiencia cardíaca, como pesadez y edema en las piernas, pueden confundirse con un problema venoso y retrasar el diagnóstico. La diferenciación se basa en las características del edema y, en ocasiones, requiere pruebas complementarias. Cuando ambas patologías coexisten, la insuficiencia cardíaca puede agravar la venosa al dificultar el retorno sanguíneo.

El Dr. Yasniel Borrego Moreno, especialista en Medicina Interna del Hospital Vithas Aguas Vivas, recuerda que muchas de estas patologías son prevenibles y tratables si se detectan a tiempo. “No debemos restar importancia a la hinchazón, el dolor o la pesadez en las piernas, especialmente si existen factores de riesgo”. Actuar de forma precoz, concluye, mejora la calidad de vida y puede evitar complicaciones graves como la trombosis o la embolia pulmonar.