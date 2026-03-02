Almassora exige al Gobierno acelerar la regeneración de su playa tras los daños de la borrasca Harry

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha presidido la comisión técnica en la que están representados todos los agentes implicados en la urgente protección del litoral del municipio y en la reparación de los daños ocasionados por la borrasca Harry, que ascienden a más de 1,5 millones de euros, según el informe de los servicios técnicos municipales.

El objetivo del encuentro ha sido coordinar esfuerzos para avanzar en la regeneración y reparación de la playa. “El Ayuntamiento ha cumplido con todos los trámites y ha remitido la documentación al Ministerio; ahora exigimos la misma responsabilidad por parte del Gobierno”, ha remarcado Tormo.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha señalado que este año volverán a realizar una aportación de arena, como en ejercicios anteriores, siempre que la nidificación de las especies protegidas lo permita.

Además, con el fin de agilizar cualquier trámite administrativo, el director general de Costas, Leonardo Monzonís, ha ofrecido una interlocución directa con el Servicio Provincial de Costas para evitar que la burocracia retrase las actuaciones urgentes.

Durante la comisión, los representantes de Costas han informado de que se estudia la posibilidad de ejecutar obras de emergencia para reparar los daños más inmediatos, mientras que el proyecto de regeneración de Pla de la Torre continúa en fase de declaración de impacto ambiental.

El proyecto constructivo de regeneración de Pla de la Torre, valorado en 8,8 millones de euros, contempla la creación de cuatro celdas encajadas entre espigones, de comportamiento estático, que generarían playas con anchuras mínimas de 60 metros y máximas superiores a los 100 metros. La actuación prevé la construcción de dos nuevos espigones de más de 270 metros de longitud, así como la ampliación de los ya existentes.