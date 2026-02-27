Onda impulsa la campaña del 8M ‘Creadoras’ y premia el talento femenino en un concurso de ilustración.

El Ayuntamiento de Onda ha presentado la campaña del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema ‘Creadoras’, una iniciativa que combina arte, reflexión y actividades culturales para visibilizar el talento femenino y promover la igualdad real.

Durante el acto se entregaron los premios del concurso de ilustración impulsado por el área de Igualdad, al que se presentaron 16 obras seleccionadas para su exposición. El primer premio fue para Rebeca Brun Santiago por su obra ‘La columna vertebral d’una dona’, imagen principal del cartel oficial del 8M. El segundo galardón recayó en Marisol Agulles Guaita por ‘El mundo en tus manos’, diseño que protagonizará las tote bags de la campaña, y el tercero fue para Sandra Navarro Bou por ‘Pinceladas de memoria y revolución’.

Entre las actividades previstas se incluyen la lectura del manifiesto institucional, espectáculos como ‘Todas las mujeres que habito’ y ‘FEMMES’, el concierto de María Ruiz en la Font de Dins, talleres de bienestar emocional, cursos de defensa personal, charlas educativas y acciones de alfabetización digital, además de iniciativas en centros educativos y la presentación de la nueva Asociación de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Onda.

La exposición de las obras participantes podrá visitarse en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura, reforzando el compromiso municipal con una igualdad efectiva y participativa.