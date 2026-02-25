El Clot de la Mare de Déu renueva la distinción ‘Sendero Azul’ y consolida su valor ambiental

Burriana ha conseguido renovar el distintivo de 'Sendero Azul' para su paraje natural del Clot de la Mare de Déu. Se trata de un reconocimiento a la calidad que la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) otorga anualmente a recorridos que contribuyen al uso sostenible del litoral, y que en este 2026 marca un nuevo hito en la trayectoria del programa con un crecimiento récord en toda España.

Este galardón, ligado a la proximidad de las playas, reconoce la recuperación y puesta en valor de itinerarios transformados en valiosos recursos para la interpretación ambiental y el disfrute de la naturaleza. El distintivo promueve la preservación de las condiciones ambientales, la seguridad y facilidad de uso para los visitantes, y valora la gestión integrada de los valores naturales, históricos y culturales con el fin de crear una red de senderos litorales educativos.

El Clot de la Mare de Déu es una de las sendas más transitadas de la provincia y un ejemplo representativo del bosque de ribera. Con una superficie de 17,84 hectáreas, este espacio se origina por fuentes en el último tramo del riu Anna y alberga un ecosistema rico en vegetación (olmos, chopos, sauces) y fauna (aves acuáticas como el zampullín chico o reptiles como el galápago europeo). Declarado Paraje Natural Municipal en 2002, constituye un lugar de visita obligada que combina el contacto con la naturaleza, la práctica deportiva y el patrimonio histórico con la Torre del Mar y la ermita de la Mare de Déu.

La Comunitat Valenciana se mantiene como una de las regiones líderes con 31 Senderos Azules, siendo Burriana una pieza clave de este mapa de excelencia ambiental. El Acto de Entrega de las Banderas Sendero Azul 2026 tendrá lugar el próximo viernes 6 de marzo en el Castillo de Cullera.