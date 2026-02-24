El Ayuntamiento de Burriana culmina la liquidación de Sant Gregori y despeja el futuro urbanístico del PAI

El Ayuntamiento de Burriana ha dado un paso decisivo en el futuro urbanístico del municipio al quedar firme la liquidación del contrato del agente urbanizador del PAI Sant Gregori. La resolución se consolida después de que la administración concursal de la mercantil no haya interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la liquidación aprobada por el consistorio, que establecía una deuda superior a 16 millones de euros a cargo del urbanizador.

Con esta decisión, la resolución administrativa valida definitivamente el trabajo técnico municipal, que rechazó las alegaciones presentadas por la empresa. La no interposición de recurso ratifica la solidez jurídica del procedimiento, ya que cualquier acción judicial únicamente habría podido aspirar a una minoración de la deuda, pero nunca a generar un saldo favorable para la masa concursal.

De este modo, se confirma de manera irrevocable un saldo deudor a favor del Ayuntamiento de 8.622.289,62 euros, así como la incautación de la fianza de más de 8 millones de euros. Este resultado garantiza la protección de los intereses económicos municipales y pone fin a una etapa marcada por la incertidumbre administrativa y financiera en el desarrollo de Sant Gregori.

La firmeza de la liquidación elimina los principales obstáculos legales heredados de la anterior programación y permite avanzar en la gestión directa de este sector estratégico de 2,5 millones de metros cuadrados, considerado clave para el desarrollo económico y turístico de Burriana.

En este contexto, el proceso de reactivación ya se encuentra en una fase avanzada. Tres empresas especializadas , Aquidos Arquitectes Tècnics i Gestió SLP, Comaypa S.A. y Grupo Dayhe Development & Investment S.L, optan a la licitación del contrato de asistencia técnica y jurídica para culminar el proyecto. La licitación, valorada en más de 1,3 millones de euros más IVA y correspondiente a las anualidades 2026 y 2027, permitirá financiar la redacción de la documentación técnica, el proyecto de expropiaciones y el asesoramiento necesario para completar la urbanización.

El avance en Sant Gregori se suma a otros hitos recientes en materia urbanística, como la paralización de los plazos del Pativel por parte del Consell, lo que facilitará la adaptación del Plan Parcial y la conservación integral de los yacimientos arqueológicos de la villa romana hallada en la zona.