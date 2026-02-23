Porcelanosa impulsará en Vila-real una planta fotovoltaica de 30.000 m² que generará el 10% de su consumo eléctrico

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciado la instalación de una gran planta fotovoltaica impulsada por Porcelanosa Grupo en los terrenos de las antiguas instalaciones de Novogres, junto al complejo industrial del grupo. El anuncio se ha producido durante la visita de la corporación municipal a la XXXII Muestra Internacional de Arquitectura Global y Diseño Interior de la empresa.

La comitiva municipal, encabezada por el alcalde y la vicealcaldesa, Maria Fajardo, ha sido acompañada por la consejera delegada de la firma, María José Soriano, y por el presidente de la compañía, Héctor Colonques.

La nueva planta ocupará una superficie de 30.000 metros cuadrados, el equivalente a tres campos de fútbol, y tendrá una capacidad de producción anual de 3,5 megavatios. Esta infraestructura permitirá cubrir el 10% del consumo eléctrico total del grupo y alimentar íntegramente, por ejemplo, la planta 4. El proyecto combinará eficiencia energética e integración paisajística, con jardines verticales y un diseño cuidado, consolidando así el compromiso del grupo con la sostenibilidad.

Según ha avanzado Benlloch, si no surge ningún contratiempo, la Junta de Gobierno Local aprobará esta semana la licencia provisional para la instalación de las placas, que ya han sido adquiridas por la empresa. Paralelamente, el Ayuntamiento impulsará una modificación del Plan General para permitir que las empresas puedan instalar placas fotovoltaicas no solo en cubiertas, sino también en suelo industrial anexo, favoreciendo una mayor autonomía energética del tejido productivo local.

La compañía cuenta con más de 5.000 trabajadores, 2.900 en la provincia de Castelló, y ha registrado un crecimiento de plantilla del 6% en 2025 en el ámbito local. Además, continúa su expansión internacional con 18 nuevas tiendas propias abiertas durante el último año, superando ya las 200 en todo el mundo y con más de 1.000 puntos de venta autorizados.

En el marco de la Muestra, que hasta el 6 de marzo prevé recibir unas 12.000 visitas en 12.000 metros cuadrados de exposición de las siete firmas del grupo, el alcalde ha reiterado que Vila-real es capital del clúster cerámico español, concentrando la provincia el 94% de la producción nacional.

Finalmente, se ha recordado la donación por parte del grupo de un solar municipal destinado en el futuro Instituto Integrado de Edificación y Obra Civil, un proyecto estratégico para la formación de profesionales en oficios vinculados al sector industrial. El Ayuntamiento aprobará una modificación puntual del trazado de una calle para garantizar un acceso óptimo a la parcela, con el objetivo de facilitar el desarrollo de esta infraestructura educativa clave para el futuro industrial de la ciudad.