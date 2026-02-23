Bustamante y Marta Sánchez, cabezas de cartel de las fiestas de Vila-real 2026

La Junta de Fiestas de Vila-real ha anunciado esta viernes, en una fiesta de presentación en la plaza Mayor ambientada por el DJ local Xavi Martínez, la programación de conciertos y espectáculos para las fiestas patronales de 2026. Las actuaciones de Marta Sánchez en mayo y David Bustamante en septiembre encabezan un cartel que combina grandes nombres del panorama nacional con talento local y propuestas para todos los gustos.

Las fiestas en honor a San Pascual, del 15 al 24 de mayo, contarán con citas destacadas como el concierto de Marta Sánchez, que actuará el sábado 23 de mayo en la plaza Mayor. También pasarán por los escenarios vila-realenses artistas como David Civera, el domingo 24 de mayo en la plaza Mayor, así como el festival Rock por la Llengua con Esther, Apologia y Auxili, y el potente directo de la Orquesta Panorama.

La Asociación Conquistando Escalonas celebrará una edición muy especial de su festival solidario BeeЯRock que alcanza su 10.º aniversario con los míticos Benito Kamelas, referentes del rock estatal, como grupo destacado. La programación se completará con La Crida Fest, con artistas como Dasoul y José de Rico, consolidando un inicio de fiestas pensado especialmente para el público joven.

Las fiestas patronales en honor a la Virgen de Gracia (del 4 al 13 de septiembre) tendrán como gran reclamo el concierto de David Bustamante, el viernes 4 de septiembre en la plaza Mayor. El cartel se completará con formaciones y artistas de primer nivel como Celtas Cortos, Despistaos y María del Monte, que garantizarán noches multitudinarias y un ambiente festivo para todos los públicos.

Además, la programación incluye espectáculos como el musical Chronos, la actuación de la Orquesta La Tribu y una nueva edición de Vila-real Talent, escaparate de la creatividad y la fuerza artística local. En este marco, destaca la participación del mentalista Toni Pons como artista invitado, reforzando la apuesta por disciplinas escénicas diversas y de calidad.