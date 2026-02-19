VILA-REAL

El Archivo Municipal de Vila-real halla una veintena de pergaminos medievales con notación gregoriana reutilizados como encuadernaciones

Los fragmentos, datados entre los siglos XIV y XV, contienen piezas de la liturgia romana y serán restaurados por el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación

ondacero.es

Vila-real |

El concejal de Archivo, Santi Cortells, y el archivero municipal, Miguel Ramos, han mostrado los pergaminos.
El concejal de Archivo, Santi Cortells, y el archivero municipal, Miguel Ramos, han mostrado los pergaminos. | Ayuntamiento de Vila-real

El Archivo Municipal de Vila-real ha localizado cerca de veinte fragmentos de pergamino medieval con escritura gótica textualis y notación musical gregoriana que habían sido reutilizados, siglos después, como cubiertas y refuerzos de encuadernación en volúmenes notariales y administrativos. El hallazgo se produjo de forma fortuita durante tareas ordinarias de revisión y descripción documental.

Los pergaminos contienen diversas partes de la liturgia romana y, por sus características paleográficas y musicales, pueden situarse cronológicamente entre los siglos XIV y XV, en un periodo próximo a la fundación de Vila-real en 1274. Esta coincidencia temporal refuerza el valor histórico del conjunto, especialmente en el marco de la semana de las Fiestas Fundacionales.

Estos pergaminos aparecieron integrados en encuadernaciones modernas y que, al retirar cubiertas y guardas, se detectaron restos de texto gótico y neumas musicales. Desde entonces, el equipo trabaja en su análisis, comparando formularios e identificando piezas del Oficio. La reutilización de pergaminos litúrgicos como material de encuadernación fue una práctica habitual entre los siglos XVI y XVIII.

El Archivo ha solicitado formalmente la intervención del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación para llevar a cabo la restauración, estabilización y estudio científico de los fragmentos. Mientras tanto, las piezas se conservan en condiciones ambientales controladas y se avanza en una reconstrucción virtual del conjunto con el objetivo de restituir, en la medida de lo posible, los cuadernos litúrgicos originales.

Desde el consistorio subrayan que, pese a los avances preliminares, serán necesarios estudios más profundos por parte de especialistas en paleografía musical y musicología medieval para determinar con mayor precisión la filiación litúrgica, el ámbito geográfico de origen y la datación exacta de los fragmentos. El Ayuntamiento anunciará nuevos datos a medida que progresen los trabajos de restauración y análisis de este conjunto excepcional para la historia cultural y musical de Vila-real.

