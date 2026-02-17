Onda presenta Íntims al Castell 2026 con Valeria Castro, Revólver, Estrella Morente y James Rhodes

El Ayuntamiento de Onda ha presentado la tercera edición de Íntims al Castell, el ciclo de conciertos que volverá a llenar de música en directo el Castillo de las 300 Torres durante el próximo mes de junio.

La programación se desarrollará a lo largo de cuatro sábados consecutivos. El 6 de junio abrirá el ciclo Valeria Castro, una de las voces más reconocidas del panorama actual, que ofrecerá un directo marcado por la sensibilidad y la cercanía.

El 13 de junio será el turno de Revólver, que repasará algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria en un concierto pensado para disfrutar de la esencia del directo. El 20 de junio llegará Estrella Morente, una de las grandes figuras del flamenco contemporáneo, en una velada que promete emoción y fuerza artística en un escenario incomparable.

El broche final lo pondrá James Rhodes el 27 de junio, con una propuesta que combina música clásica, cercanía y una conexión directa con el público, manteniendo la filosofía intimista que define el ciclo.

Íntims al Castell mantiene su apuesta por conciertos de pequeño formato y aforo limitado, donde el entorno histórico se convierte en parte esencial de la experiencia cultural. Las entradas ya están disponibles a través de la página web oficial del festival.