OROPESA EL MAR

El Ayuntamiento de Oropesa evalúa los daños causados por el fuerte viento en el municipio

Entre las incidencias más destacadas por el temporal, el levantamiento del césped en el campo de fútbol municipal.

ondacero.es

Oropesa del Mar |

El alcalde de Oropesa, Rafael Albert, ha supervisado los daños provocados por el temporal Oriana en el municipio.
El alcalde de Oropesa, Rafael Albert, ha supervisado los daños provocados por el temporal Oriana en el municipio. | Ayuntamiento de Oropesa

Entre las incidencias más destacadas se encuentra el levantamiento del césped en el campo de fútbol municipal, así como la caída y arranque de varios árboles en distintos puntos del término municipal. Además, el temporal ha provocado desperfectos en cubiertas y techos de aparcamientos, que han tenido que ser asegurados para evitar riesgos a peatones y vehículos.

Desde primeras horas de la madrugada de este domingo, los servicios de emergencia, la Policía Local, los bomberos, los servicios de jardinería y las brigadas municipales han trabajado de forma ininterrumpida para retirar elementos peligrosos, señalizar zonas afectadas y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.

El Ayuntamiento continúa evaluando los daños materiales y priorizando aquellas actuaciones que requieran intervención urgente, con el fin de restablecer cuanto antes el uso normal de las instalaciones municipales y espacios públicos afectados.

Desde el Consistorio se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución en zonas donde todavía se estén realizando trabajos de reparación y seguir las indicaciones de los servicios municipales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer