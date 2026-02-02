ONDA

Onda inaugura un innovador parque taurino infantil como espacio pionero de juego y tradición

"Es una forma de acercar nuestras fiestas y tradiciones a las nuevas generaciones, desde el respeto, el juego y la convivencia, manteniendo viva una parte esencial de nuestra identidad como pueblo”, comentó la alcaldesa, Carmina Ballester durante la inauguración.

El parque cuenta con elementos de juego inspirados en la tradición taurina, diseñados para fomentar el juego y el disfrute seguro al aire libre. Entre ellos, destaca un cadafal con tobogán incorporado, una plaza de toros, una barrera, un toro y juegos de muelle con forma de vaca y toro, anclados al suelo y adaptados a las edades infantiles.

Todos estos elementos se integran en un entorno lúdico accesible y pensado para que los niños y niñas puedan jugar, imaginar y compartir, al tiempo que se familiarizan con símbolos propios de la cultura festiva de Onda.

La jornada inaugural el pasado viernes, se desarrolló con actividades infantiles, talleres, música y propuestas lúdicas en las que los niños y niñas fueron los auténticos protagonistas.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Onda continúa ampliando la red de espacios públicos destinados al ocio familiar, apostando por equipamientos singulares que combinan infancia, convivencia y tradiciones locales, dentro de su estrategia para consolidar Onda como Ciudad de la Infancia.

