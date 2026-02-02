Vithas reúne en Barcelona a grandes compañías para presentar su oferta de servicios de salud para empresas

Vithas ha reunido en el Hospital Vithas Barcelona a representantes de cerca de una veintena de algunas de las mayores empresas españolas, pertenecientes a sectores estratégicos como la distribución, la automoción, la energía, el financiero, la consultoría, el farmacéutico o el turístico, con el objetivo de presentarles los servicios de Vithas Empresas, el área del grupo especializada en la atención sanitaria para compañías y profesionales.

Al encuentro han asistido responsables médicos y de Salud y Seguridad de compañías como Inditex, El Corte Inglés, Mercadona, Aldi, Stellantis, Endesa, Naturgy, la Caixa, Accenture, Almirall o Sercotel, entre otras, muchas de ellas integrantes del IBEX 35 y con una destacada presencia en Cataluña.

La jornada ha sido convocada por Vithas Empresas, área dependiente de la Dirección Corporativa de Desarrollo de Negocio del grupo, que ofrece a empresas y colegios profesionales un circuito asistencial preferente, ágil y específico para empleados, directivos y altos ejecutivos.

El encuentro ha concluido con una visita al nuevo Hospital Vithas Barcelona, inaugurado en noviembre en Esplugues de Llobregat, un centro de 39.000 metros cuadrados concebido para convertirse en un referente de la sanidad catalana. Los asistentes han podido conocer de primera mano el modelo asistencial transformador de Vithas, presente en 22 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales repartidos en 14 provincias.

A través de Vithas Empresas, el grupo pone a disposición de compañías y colegios profesionales una amplia cartera de servicios de salud, que abarca desde programas de prevención y promoción de la salud hasta la atención sanitaria integral, el seguimiento médico y el acompañamiento en los procesos de reincorporación laboral tras una baja.

Para las empresas, la incorporación de estos servicios refuerza su imagen como organizaciones comprometidas con el bienestar de sus profesionales y contribuye a reducir el absentismo laboral, gracias al acceso preferente y sin esperas a consultas, pruebas diagnósticas y chequeos personalizados.

Para los empleados, Vithas Empresas supone un valor añadido en su paquete de beneficios sociales, facilitando una atención médica ágil, personalizada y en condiciones ventajosas, con o sin seguro médico, que permite acelerar su recuperación y mejorar su calidad de vida personal y profesional.